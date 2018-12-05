Новосибирские депутаты ожидают значительного роста платы за вывоз мусора

Новосибирск, , 12:28 — REGNUM С нового года стоимость вывоза и утилизации отходов в Новосибирской области может расти до 150 — 250 рублей на человека. Такие данные на сессии городского совета сегодня, 5 декабря, привёл депутат Георгий Андреев (КПРФ), пишет «НДН.инфо».

По мнению зампредседателя профильной комиссии Законодательного собрания Новосибирской области Вадима Агеенко (КПРФ), тариф точно вырастет и по его оценкам от 100 — 105 рублей на человека. Для сравнения он сказал, что сейчас эта услуга в среднем стоит 67 рублей.

Отметим, что тарифный регулятор пока официально не озвучил цены за вывоз мусора в Новосибирской области. Ожидается, что это будет сделано после 15 декабря. Однако депутат Георгий Андреев уже сейчас уверен, что необходимы меры бюджетной поддержки.

Отметим, что сегодня, 5 декабря, в Госдуме прошёл «правительственный час», на котором глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что нормативы на утилизацию мусора в регионах завышены, и по возможности с этим ведётся борьба. Но в то же время Кобылкин подчеркнул, что хотя реформа и сложная, «дальше её переносить смысла мы не видим».

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