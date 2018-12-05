Собянин превращает Москву в европейский город мёртвых – политолог

Москва, , 13:06 — REGNUM Столичные власти продолжают политику освобождения центра Москвы от москвичей ради туристов и богемной элиты. Это 5 декабря предположил политолог, эксперт Изборского клуба Сергей Черняховский, комментируя корреспонденту ИА REGNUM новость о повышении минимальной стоимости московских платных парковок с 5 декабря 2018 года.

«Дело в том, что в Москве подспудно осуществляется программа освобождения Москвы от москвичей, — сказал Черняховский. — Первый её стихийный этап был, когда «черные риэлторы» уничтожали часть населения города ещё в начале 1990-х. Одиноких, пьющих вывозили за город и продавали их квартиры. Потом, в конце 1990-х, осуществлялась более цивилизованная программа, когда людей выселяли в дальние районы. В те, которые Москвой уж точно никак нельзя считать. На данном этапе, в последние годы, уже Собяниным осуществляется программа освобождения центра города уже от среднего класса».

Политолог обратил внимание на то, что, по мнению многих, Собянин ненавидит доверенный ему город — ненавидит дух Москвы и её традиции.

«Его общее представление об эстетике города — это представление о прекрасном европейском провинциальном городе, уложенном брусчаткой, с пустыми улицами и большими пространствами, — сказал Черняховский. — Обратите внимание, как любят некоторые наши региональные губернаторы улучшать свои города. Большая площадь, запрет стоянок на ней — и во главе стоит бывший обком партии, а ныне — губернаторский дворец. Ну, а кроме того, Собянин хочет освободить город от москвичей для туристов и богемной элиты. Сделать его очень красивым заповедником, который можно будет показывать иностранным туристам. Собянин пытается сделать из Москвы региональный европейский город, и в общем это будет город мёртвых. Нельзя отрицать, что на фоне этого строятся метро и эстакады, но эти положительные вещи сделаны для того, чтобы москвичей было меньше в центре города. Чтобы вывести их на периферию».

Непонимание Собяниным духа и традиций Москвы, по мнению Черняховского, выражается в известной борьбе с уличной торговлей.

«Ему непонятно, что уличная торговля — это один из исторических элементов атмосферы столицы, — сказал эксперт. — Ещё Меньшиков торговал пирожками на Васильевском спуске. Ну, а его (Собянина, — прим. ИА REGNUM ) кампания по уничтожению рынков и по всяческому поощрению крупных торговых центров понятна — с рынков деньги собирать сложнее, чем с центров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, цель, которую преследуют власти Москвы, повышая стоимость парковок, состоит не в том, чтобы разгрузить улицы, а в том, чтобы извлечь как можно больше денег из москвичей и гостей столицы, руководствуясь принципом «люди — новая нефть».

«Если бы кто-то в Москве из московского руководства хотел улучшить организацию дорожного движения и разгрузить центр города, он не зауживал бы улицы в центре, — сказал Делягин. — В том числе он не зауживал бы те улицы, где вообще нет никакого пешеходного движения, например Яузский бульвар».

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