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В ограничениях на въезд в центр Москвы увидели лоббизм каршеринга

Общество

Проблемы обещают зимой

Москва, 5 декабря 2018, 12:18 — REGNUM  Следствием действий властей Москвы будет то, что парковки будут заняты каршерингом, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Пока мы увлечены обсуждением названий аэропортов, мэрия без объявления войны подняла тарифы на парковку в центре почти вдвое, сократила в три раза время на её оплату, отменила бесплатную парковку в воскресенье. Заявляют, что сократятся пробки. Результат будет другим: парковки будут заняты машинами без номеров и каршерингом», — написал Шапарин в Facebook.

Он оценил перспективы такого решения.

«А мы всем городом, вместе с его гостями, утремся и пойдём искать велопрокат. Уже этой зимой», — указал эксперт.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бесплатная парковка по воскресеньям будет отменена в Москве с 15 декабря на 237 улицах, кроме того, повышается стоимость парковки в центре столицы. Вместе с тем во Франции протестующие против повышения цен на бензин привезли к зданию парламента Франции грузовик навоза.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва отменила «парковочные каникулы» на 237 улицах

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Автотранспортные проблемы Москвы
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