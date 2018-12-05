Из Астраханской области в Дагестан прибыл новый начальник ГИБДД

Махачкала, , 12:22 — REGNUM Подполковник полиции Александр Шалагин назначен новым начальником управления ГИБДД Дагестана. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, пишет 5 декабря РИА «Дагестан».

В органах внутренних дел Шалагин проработал около 15 лет. С января 2015 года он занимал должность заместителя руководителя ГИБДД по Астраханской области.

Напомним, с 2017 года ГИБДД Дагестана возглавлял подполковник полиции Евгений Нечаев. Однако в начале октября 2018 года он пересел в кресло начальника автоинспекции Кемеровской области. В течение двух месяцев обязанности руководителя дагестанского ГИБДД временно исполнял полковник полиции Мурад Османов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года сменился глава и в республиканской прокуратуре. Новым прокурором Дагестана был назначен Денис Попов. Его предшественник Рамазан Шахнавазов был отправлен в отставку.

За плечами Попов имеет 12 лет работы в структурах прокуратуры города Москвы. Он также занимал должность первого заместителя прокурора Тульской области, а с ноября 2015 и до переезда в Дагестан работал прокурором Хакасии.