В Смоленске проходят IV региональные Рождественские чтения

Смоленск, , 12:04 — REGNUM IV региональные Рождественские образовательные чтения Смоленской области «Молодежь: свобода и ответственность» проходят в Смоленске. В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоялось пленарное заседание, в котором принял участие губернатор Алексей Островский, сообщили 5 декабря ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Губернатор, приветствуя участников форума, отметил, что тематика Рождественских чтений «Молодежь: свобода и ответственность» крайне важна и актуальна. Глава региона также подчеркнул, что в Смоленской области светская и церковная власть совместно создают «условия и возможности для развития свободной, ответственной, успешной личности».

«Яркий пример тому — добровольческое движение, которое сегодня охватывает более 10-ти тысяч смолян, преимущественно, молодого возраста. Эти юноши и девушки уже сделали выбор в пользу созидательной деятельности, ориентированной на бескорыстную помощь окружающим, родному региону, стали партнерами государства и церкви в реализации многих важных социальных проектов. Подчеркну, что их выбор — в полной мере осознанный и свободный. Это и есть ответственная, скажу больше — гражданская позиция молодого человека», — отметил Островский.

Также в рамках пленарного заседания состоялась церемония награждения лауреатов Регионального этапа XIII ежегодного Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», а также победителей епархиальных этапов конкурса XIV Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Губернатор Алексей Островский, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, епископ Рославльский и Десногорский Мелетий, епископ Вяземский и Гагаринский Сергий поздравили конкурсантов, чьи работы получили наивысшую оценку жюри, вручив им дипломы и ценные призы.

Рождественские образовательные чтения — церковно-государственный форум, основная задача которого заключается в развитии системы сотрудничества светской власти, духовенства и общества. Мероприятие создает площадки для обсуждения наиболее острых вопросов, касающихся, в частности, сферы образования и культуры, социального служения, сохранения исторического наследия, нравственного просвещения с точки зрения христианского мировоззрения. Впервые чтения состоялись в 1993 году, объединив православных педагогов Москвы. В Смоленской области региональный этап Рождественских чтений проводится уже в четвертый раз. В церковно-общественном форуме, который в этом году включает 11 тематических направлений, принимают участие более 1,5 тысячи человек из всех муниципальных образований.