Информационные центры ЕС при вузах России обзаведутся единой платформой

Москва, , 12:03 — REGNUM Решение объединить работу Информационных центров ЕU-i Евросоюза при вузах России в рамках единого сайта стало одним из итогов встречи в Москве, сообщает 5 декабря пресс-служба Волгоградского государственного университета.

Встреча прошла делегаций Информационных центров ЕU-i прошла в Москве, в представительстве ЕС в России. В ней приняли участие представители крупнейших российских университетов: МГИМО, Института Европы, МГУ, Санкт-Петербургского, Томского, Калининградского, Воронежского университетов, Южного федерального университета.

«Посол Европейского Союза в РФ Маркус Эдерер обозначил основные направления дальнейшей интенсификации работы Центров. Среди итоговых решений встречи: создание единого сайта Центров EU-i в РФ, совместная проектная деятельность их представителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преподаватель кафедры международных отношений, политологии и регионоведения ВолГУ Елена Парубочая была включена в состав рабочей группы по разработке нового соглашения EU-i вместе с представителями Московского и Казанского государственных университетов.

Читайте также: Студенты ВолГУ обсудили миграционную политику со студентами стран ЕС