«Нужен расчёт»: эксперт о повышении цен на парковки в Москве

Москва, , 12:23 — REGNUM Для того чтобы оценить обоснованность повышения цен на парковки в Москве, нужны данные по загруженности парковочного пространства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель «Союза пассажиров России» Кирилл Янков, комментируя заявление властей Москвы о повышении цен на платные парковки с 15 декабря.

Он отметил, что места для парковок в столице сильно отличаются: москвичи видят, что в одних местах загруженность довольно высокая и нет свободного места, а в других местах платные парковки свободны, особенно за пределами Садового кольца, и там есть много мест, где можно парковаться.

«Дело в том, что в Москве есть много территорий, которые формально не относятся к улично-дорожной сети, а фактически туда свободный въезд и выезд, это не только дворы, но и всевозможные проезды. Чтобы в Москве была политика платных парковок эффективна, нужно навести порядок со всеми пространствами, где можно парковаться. Особенно за пределами Третьего транспортного кольца — там их огромное количество», — подчеркнул Янков.

Он напомнил, что изначально политика московских властей была направлена на уменьшение количества платных парковочных мест, чтобы ограничить поток машин в центр столицы, — однако в результате реформы пробок меньше не стало.

«Например, Новослободская улица между Тихоновский переулком и Сущёвским Валом. Там можно сделать платную парковку ёлочкой или перпендикулярно, но тем не менее ее там не сделали. Сама политика платных парковок правильная, но она не везде правильно реализуется. Если повышать цены, то нужно делать обоснованный расчёт», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 декабря 2018 года минимальная стоимость парковки в центре Москвы составит 80 рублей в час. Изменения затронут улицы между Садовым и Бульварным кольцами. Парковка с дифференцированным тарифом — 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час — на более загруженных улицах Садового кольца. На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200 рублей в час.

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