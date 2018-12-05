Тверской суд начал слушание дела о продлении ареста Мамаеву и Кокорину

Москва, , 12:20 — REGNUM В Тверском суде Москвы началось слушание дела о ходатайстве следствия продлить арест нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву, ставших фигурантами уголовного дела после двух драк в Москве. Зал суда переполнен, первыми на слушание дела запустили родственников подсудимых, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В том случае, если суд встанет на сторону следователей, удержание футболистов в СИЗО продлится до 8 февраля 2019 года.

Напомним, ранее сторона защиты не смогла добиться смягчения меры пресечения для футболистов, проходящих фигурантами по уголовному делу о хулиганстве и побоях.

Так, 30 ноября, президиум Мосгорсуда отказался рассматривать кассационные жалобы адвокатов обвиняемых.

Читайте также: Суд отказался рассматривать жалобу на арест Кокорина и Мамаева

Читайте развитие сюжета: Тверской суд отказал Кокорину в пересмотре записей с камер видеофиксации