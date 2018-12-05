Парламенты России и Австрии будут вовлечены в мероприятия Года молодежи

Москва, , 11:49 — REGNUM Глава Национального совета Австрии Вольфганг Соботка предложил в рамках планируемого года молодёжи России и Австрии задействовать парламенты, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

«В следующем году, который будет обозначен Годом молодежи, (надо) чтобы мы и наши парламенты вовлекались в эту деятельность», — сказал Соботко в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

В ходе встречи Володин выразил надежду, что визит спикера парламента Австрии активизирует развитие межпарламентских связей, послужит импульсом для обсуждения вопросов, связанных с развитием отношений именно на парламентском уровне.

Ранее президенты России и Австрии договорились о проведении в 2019 году — года молодежных обменов.