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Парламенты России и Австрии будут вовлечены в мероприятия Года молодежи

Общество

Активизация межпарламентских связей

Москва, 5 декабря 2018, 11:49 — REGNUM  Глава Национального совета Австрии Вольфганг Соботка предложил в рамках планируемого года молодёжи России и Австрии задействовать парламенты, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

«В следующем году, который будет обозначен Годом молодежи, (надо) чтобы мы и наши парламенты вовлекались в эту деятельность», — сказал Соботко в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

В ходе встречи Володин выразил надежду, что визит спикера парламента Австрии активизирует развитие межпарламентских связей, послужит импульсом для обсуждения вопросов, связанных с развитием отношений именно на парламентском уровне.

Ранее президенты России и Австрии договорились о проведении в 2019 году — года молодежных обменов.

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Молодежная политика в РФ
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