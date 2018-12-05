«Эпидемия люковых краж»: в Курганской области травмируются дети

Курган, , 11:59 — REGNUM В Шумихе Курганской области в центре города на улице Тутынина провалилась в открытый канализационный люк четырёхлетняя девочка. Ребёнок гулял с родителями, которые говорят, что дочка ушла под землю буквально на ровном месте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

О ЧП сообщается 5 декабря 2018 года в паблике «Наша Шумиха». По словам родителей, колодец был припорошен снегом и не виден. Отец кинулся спасать дочь, но не мог её достать — настолько глубок колодец. Прохожие удерживали мужчину за ноги, пока он доставал ребёнка. Девочку достали: она промокла, ушиблась, напугана.

В паблике жители города вспомнили, что три месяца назад в открытый канализационный колодец провалился семилетний ребёнок на улице Ленина.

В Шумихе возмущены случившимся. «Люди, прекращайте тыбзить крышки. Из-за вас может случиться трагедия!», — пишут шумихинцы в комментариях.

Отметим, что в конце ноября 2018 года в Кургане на улице Пугачева в открытый канализационный колодец, припорошенный снегом, провалилась женщина с детской коляской, в которой находился ребёнок. Мать получила ушибы, ребёнок не пострадал. Управление СКР по Курганской области организовало доследственную проверку.

Ноябрь 2018 года стал рекордным по количеству украденных канализационных люков, сообщает пресс-служба курганской компании «Водный Союз». Только в столице Зауралья за месяц коммунальщики не досчиталась 18 крышек люков. С начала 2018 года сотрудники предприятия выявили более 300 случаев пропажи крышек на канализационных и водопроводных сетях «Водного Союза».

«Настоящая эпидемия люковых краж наблюдается в центре Кургана. Учитывая, что открытые колодцы представляют собой серьезную опасность для жизни и здоровья граждан, мы приняли все необходимые меры для ее устранения. Кроме того, соответствующие заявления будут направлены в УВД Кургана. Если «охотники за тяжёлым металлом» будут обнаружены и их вина доказана, то правонарушителям грозит серьезное наказание вплоть до реального срока лишения свободы», — прокомментировал ситуацию руководитель АО «Водный Союз» Владимир Овсянников.

В пресс-службе УМВД России Курганской области сообщили, что 3 декабря 2018 года в Кургане задержан 19-летний житель города, сдавший два канализационных люка в пункт приёма металлолома. На данный момент выясняется причастность молодого человека к другим хищениям.

СКР начал доследственную проверку.

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