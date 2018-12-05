В Valve объяснили, почему у независимых проектов в Steam упал трафик

Вашингтон, , 12:06 — REGNUM Разработчики независимых игровых проектов пожаловались американской компании Valve на сильное падение трафика на их страницах в онлайн-сервисе цифрового распространения компьютерных игр и программ Steam. Представители Valve объяснили, что произошло. Официальный комментарий компания разместила 5 декабря в Steam.

В компании пояснили, что в Steam добавили новый программный код для поисковой строки: он позволит учитывать продажи, активности и предпочтения пользователей больше, чем раньше. Вместе с новым кодом в системе появилась ошибка — произошло массовое снижение просмотров и продаж некоторых игр. Однако, представители Valve сообщают, что уже исправили ошибку, а трафик на страницах игр восстановился после 19 ноября. В связи с этим компания не понимает новые жалобы разработчиков о падении трафика.

Напомним, что в октябре многие разработчики независимых игр заметили сильное падение трафика на страницах своих игр. По словам главы студии RocketWerks Дина Холла, трафик на странице игры Stationeers упал на 90% по сравнению с посещаемостью до октября. Продажи игры Kingdoms and Castles уменьшились на 30−50%, когда ошибка только появилась. Многие разработчики поддержали Холла и отметили, что ошибка со стороны Valve приводит к сильному снижению прибыли от продаж игр. Создатели видеоигр уверенно обвиняли Valve потому, что трафик упал не у всех игр, а только у отдельных проектов, попавших под новый алгоритм Steam.

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