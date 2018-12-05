В Оренбуржье смертность детей от патологии сердца снизилась на 70%

Оренбург, , 10:55 — REGNUM В Оренбургской области отмечено значительное снижение детской смертности от врожденного порока сердца. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве, за последние три года снижение составило 70%.

В ведомстве подчеркнули, что такой положительной тенденции способствовала выстроенная в местном здравоохранении система оказания медицинской помощи детям с врожденными пороками сердца и общие усилия детских врачей разных специальностей как на уровне региона, так и на федеральном уровне.

Ежегодно в федеральных клиниках и центрах Челябинска, Москвы, Пензы высокотехнологичное хирургическое лечение получают порядка 250 детей Оренбургской области с врожденными пороками сердца. Отсутствует очередность на проведение операции.

Стоит также отметить, что в Оренбуржье зафиксировано и снижение уровня младенческой смертности. По данным Росстата, за девять месяцев 2018 года в регионе умерли 93 младенца в возрасте до одного года, за этот же период 2017 года — 124. Снижение составило 31%.