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В Оренбуржье смертность детей от патологии сердца снизилась на 70%

Общество

Медики говорят об успешном выстраивании системы здравоохранения оказания помощи детям с врождёнными пороками сердца

Оренбург, 5 декабря 2018, 10:55 — REGNUM  В Оренбургской области отмечено значительное снижение детской смертности от врожденного порока сердца. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве, за последние три года снижение составило 70%.

В ведомстве подчеркнули, что такой положительной тенденции способствовала выстроенная в местном здравоохранении система оказания медицинской помощи детям с врожденными пороками сердца и общие усилия детских врачей разных специальностей как на уровне региона, так и на федеральном уровне.

Ежегодно в федеральных клиниках и центрах Челябинска, Москвы, Пензы высокотехнологичное хирургическое лечение получают порядка 250 детей Оренбургской области с врожденными пороками сердца. Отсутствует очередность на проведение операции.

Стоит также отметить, что в Оренбуржье зафиксировано и снижение уровня младенческой смертности. По данным Росстата, за девять месяцев 2018 года в регионе умерли 93 младенца в возрасте до одного года, за этот же период 2017 года — 124. Снижение составило 31%.

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Реформа системы здравоохранения
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