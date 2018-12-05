Врио главы Липецкой области наградил аграриев

Липецк, , 10:54 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы администрации области Игорь Артамонов 4 декабря вручил аграриям государственные награды. Как сообщила пресс-служба областной администрации, церемония состоялась на празднике, посвященном работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. Торжественное собрание прошло в Областном центре культуры, народного творчества и кино в Липецке.

Указом президента России почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» удостоены механизаторы Лебедянского, Усманского, Долгоруковского и ряда других районов, а также руководители ведущих сельхозпредприятий и агрохолдингов региона. Ведомственные и областные награды получили еще около 30 тружеников агропромышленного комплекса.

Игорь Артамонов поздравил награжденных, а также всех гостей, собравшихся на областной праздник. Он выразил уверенность, что липецкие земледельцы и впредь будут добиваться трудовых рекордов, высоко держать марку липецкой сельхозпродукции. Особые слова благодарности Игорь Артамонов высказал ветеранам липецкого агропрома, заложившим основы всех сегодняшних рекордных урожаев.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области сегодня — пример внедрения инноваций, эффективного управления отраслью», — подчеркнул врио главы региона.

Врио главы региона также осмотрел выставку продукции липецких сельхозпроизводителей.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области еще раз доказал, что по праву входит в число лидеров не только в Центральном федеральном округе, но и в России», — отметил Игорь Артамонов.

Он добавил, что развитие села продолжает оставаться в числе приоритетов, обозначенных первыми лицами государства. Благодаря вниманию к сфере АПК люди поверили в свои силы. В районы пришли крупные инвесторы, здесь строится и газифицируется жилье, ремонтируются больницы и дороги. Это, по мнению Артамонова, значит, что жизнь на селе становится комфортнее.