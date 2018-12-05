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Сильный туман не помешал работе ростовского аэропорта «Платов»

Общество

Согласно онлайн-табло на официальном сайте воздушной гавани, все самолёты приземлились на донской земле и взлетели вовремя

Сильный туман не помешал работе ростовского аэропорта «Платов»
Dmitry89
Аэропорт «Платов»

Ростов-на-Дону, 5 декабря 2018, 10:46 — REGNUM  Несмотря на туман, опустившийся на Ростов-на-Дону, сбоев в работе международного аэропорта «Платов» не произошло. Как сообщает ИА REGNUM, согласно данным онлайн-табло на официальном сайте воздушной гавани, все самолёты приземлились на донской земле вовремя. Проблем с взлётом также не возникало.

Ранее управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону предупредило горожан о сильном тумане, вследствие чего видимость на дорогах снизилась до 300−800 метров, временами — до 100 метров. Также синоптики предупредили о гололедице на дорогах.

ИА REGNUM напоминает, что в конце ноября 2018 года густой туман сказался на работе воздушной гавани «Платов». Несколько рейсов были вынуждены совершить посадку в резервном аэропорту — в Краснодаре. Также были задержаны рейсы в Воронеж, четыре — в Москву, один рейс из-за плохих метеоусловий был отменён.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за густого тумана рейсы вместо ростовского «Платова» принял Краснодар

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