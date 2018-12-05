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В ОП Крыма назвали демократичными условия конкурса «Великие имена России»

Общество

Запрет на выбор политиков и деятелей новейшей истории страны этому не помеха

Симферополь, 5 декабря 2018, 10:43 — REGNUM  В Общественной палате Крыма назвали конкурс по присвоению аэропортам России имён великих соотечественников демократичным, несмотря на то, что условия голосования не позволили гражданам самостоятельно выбирать имена политиков и государственных деятелей новейшей истории страны — последние 100 лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Процедура проведения конкурса была очень демократичная. Я знаю её изнутри. Аэропорт, который представляет собой аллегорию волны, будет правильно связать с именем Айвазовского. Айвазовский — это такая квинтэссенция образа этого аэропорта и крымского образа», — заявил председатель ОП Крыма Григорий Иоффе.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Великие имена России» по выбору вторых названий для 45 крупных российских аэропортов стартовал 9 октября. По итогам всероссийского конкурса «Великие имена России» международному аэропорту «Симферополь» будет присвоено имя Ивана Айвазовского.

Об этом: «Великие имена»: «Крымскую волну» назовут в честь мариниста Айвазовского

«Наверное, изучив прошлый опыт проекта «Имя России», когда на первое место в голосовании вырвались Сталин и Ленин и властям пришлось устроить переголосование, организаторы решили не наступать на те же грабли и ввели жесткие ограничения», — обсуждают в соцсетях итоги и условия всероссийского конкурса.

Также по теме: «Имя России»: Ленин обошел Сталина и Гагарина

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Проект по присвоению аэропортам России имен великих людей
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