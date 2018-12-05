Аэропортам городов Поволжья выбрали имена

Нижний Новгород, , 10:40 — REGNUM Известны имена знаменитых деятелей, в честь которых могут назвать международные аэропорты в Приволжском федеральном. В Казани аэропорт может получить имя Габдуллы Тукая, Набережных Челнах — Николая Лемаева, Нижнем Новгороде — Валерия Чкалова, Самаре — Сергея Королева, Уфе — Мустая Карима, Чебоксарах — Андрияна Николаева. Пока не принято решение по присвоению имени аэропорту в Пензе, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект «Великие имена России», в рамках которого завершилось голосование по наречению российских аэропортов именами великих земляков.

При выборе имени для аэропорта Казани респонденты отдали предпочтение татарскому народному поэту Габдулле Тукаю (55%, или 69 444 голоса), на втором месте — авиаконструктор Андрей Туполев (32%), на третьем — поэт Муса Джалиль (12%). Всего проголосовало 125 962 пользователя.

В Набережных Челнах (Татария) самое большое количество голосов отдано за присвоение аэропорту Бегишево имени нефтяника Николая Лемаева (47% голосов).

В Нижнем Новгороде аэропорту может быть присвоено имя лётчика Валерия Чкалова — за это проголосовало 52% респондентов (или 66 412). За присвоением имени писателя Максима Горького отдали голоса 31% опрошенных, Козьмы Минина — 15%. Всего в голосовании приняли участие 126 935 человек.

В Самаре (аэропорт Курумоч) предложили выбрать из четырёх имен. Респонденты голосовали за конструктора Сергея Королева, инженера Николая Кузнецова, кинорежиссёра Эльдара Рязанова, историка Василия Татищева. Большинство голосов (60%, или 85 594) отдано за присвоение аэропорту имени Сергея Королева. Что касается остальных имён, то они набрали соответственно 17%, 13%, 8%. Всего зачтено 142 293 голоса.

Жителям Уфы было предложено проголосовать за одно из трёх имен, отобранных ранее. Это башкирский поэт Мустай Карим, лётчик Муса Гареев, поэт-сказитель Салават Юлаев. Большинство высказалось за присвоение аэропорту имени Мустая Карима — 49%, или 95 707 человек.

В Чебоксарах 62% голосов (или 36 650) отдано за присвоение аэропорту имени лётчика-космонавта Андрияна Николаева. 19% проголосовало за присвоение имени академика Святослава Федорова, 17% — чувашского просветителя Ивана Яковлева. Всего в голосовании приняло участие 58 872 человека.

Пока нет решения по голосованию в отношении аэропорта в Пензе. Предварительно наибольшее число голосов отдано за присвоение аэропорту имени поэта Михаила Лермонтова (87%, или 355 702 голоса). Как сообщало ИА REGNUM, особо острая конкуренция в конкурсе возникла за имя Михаила Лермонтова между аэропортами городов Пенза и Минеральные Воды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс по присвоению 47 российским аэропортам имён великих людей страны проходил по инициативе Российского исторического общества, Общества русской словесности, Русского географического общества, Российского военно-исторического общества. В конкурсе, по данным организаторов, приняли участие около 5 млн человек. На данный момент в стране более 220 аэропортов, из них лишь около десятка носят имена исторических личностей.