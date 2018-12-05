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Сингапур решительно настроен запретить продажу сладкой газировки

Общество

Если предложение минздрава будет одобрено, Сингапур станет первой страной, где начнёт действовать подобный запрет

Сингапур решительно настроен запретить продажу сладкой газировки
Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия
Продажа газировки

Сингапур, 5 декабря 2018, 10:34 — REGNUM  В Сингапуре намерены запретить продажу сладких газированных напитков. Однако это не единственная ограничительная мера, которую предлагается ввести в стране, сообщает газета Straits Times. Также не исключено повышение налога на производителей и импортёров газировки. С такой инициативой в целях борьбы с распространением диабета выступил минздрав республики.

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Кроме этого, предполагается также ужесточить любую рекламу такой продукции, вплоть до её полного запрета. До принятия эти предложения должны пройти общественные слушания. Если инициативу одобрят, Сингапур может стать первой в мире страной, где запретят продажу сладкой газированной воды.

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При этом отмечается, что если действенные меры не будут приняты, число страдающих от диабета к 2050 году достигнет миллиона человек. Так, по подсчётам специалистов, каждый сингапурец в среднем в сутки потребляет около 12 чайных ложек сахара, половина из этого объема приходится на сладкие напитки.

Добавим, что в Сингапуре в школах и правительственных учреждениях продажа напитков со средним и высоким содержанием сахара уже запрещена. Кроме того, многие компании также воздерживаются от рекламы детям напитков с высоким содержанием сахара, например, в часы, когда несовершеннолетние чаще смотрят телевизор.

Как сообщало ИА REGNUM, ввести налог для производителей газированных напитков с высоким содержанием сахара предлагают и в Италии. С такой инициативой выступила одна из двух правящих партий Италии — «Движение 5 звёзд». Полученные средства предлагается направить на компенсацию потерь бюджета, которые возникнут из-за предоставления налоговых льгот самозанятым.

В России в ноябре 2018 года Минздрав РФ поддержал инициативу установить 20-процентный акциз на сладкие газированные напитки. В случае его средняя цена за литр газировки поднимется с 65 до 78 рублей.

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