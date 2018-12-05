Аэропорт Минеральных Вод получит имя Михаила Лермонтова

Минеральные воды, Ставропольский край, , 10:31 — REGNUM Имя великого русского поэта Михаила Лермонтова победило в голосовании по присвоению второго имени аэропорту Минеральных Вод в рамках проекта «Великие имена России» — по присвоению имен великих соотечественников крупным российским аэропортам. Итоги голосования были подведены вечером 4 декабря.

Отметим, что присвоение имени аэропорту Минеральных Вод вызвало самый большой интерес среди жителей — в общей сложности в голосовании приняли 410 тыс. 135 человек. Для голосования были предложены три имени: поэта Михаила Лермонтова, русского военачальника времен Кавказской войны Алексея Ермолова и писателя Александра Солженицына.

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По итогам голосования большинство его участников отдали голоса за имя Михаила Лермонтова — за него проголосовали 89%, или более 367 тыс. человек. Имя Ермолова получило поддержку только 6% участников голосования, а Солженицына — лишь 3%.

Добавим, что в проекте «Великие имена России» принимали участие два аэропорта, расположенных в Ставропольском крае. По итогам голосования для аэропорта Ставрополя было выбрано имя русского полководца Александра Суворова.

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