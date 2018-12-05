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Синоптики: на Москву надвигается тёплый атмосферный фронт

Общество

В столице России дневная температура воздуха 5 декабря составит -1…+1 °С

Синоптики: на Москву надвигается тёплый атмосферный фронт
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Москва. Зима

Москва, 5 декабря 2018, 10:14 — REGNUM  Сегодня, 5 декабря, в Москве и Московской области ожидается потепление, которое несет атмосферных фронт, надвигающийся на регион с запада. Об этом свидетельствуют данные портала «Метеоновости».

По сведениям синоптиков, в столице России днем 5 декабря температура воздуха составит −1…+1 °С. В Подмосковье будет несколько холоднее — от — 4 до +1 °С, отметили эксперты.

«Местами пройдут слабые осадки, на дорогах гололедица. Ветер южного направления 5−10 м/с», — сообщили в метеослужбе.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 4 декабря управление МЧС РФ по Москве распространило экстренное предупреждение о гололёде и мокром снеге в столице. Водителям было рекомендовано соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию на дороге, а также избегать резких маневров.

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