Среда, 5 Декабря 2018 года
11:40:23 МСК

Володин: День добровольца символизирует преемственность традиций помощи

Общество

2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера)

Москва, 5 декабря 2018, 10:13 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с Днем добровольца (волонтера), передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

«День добровольца (волонтера) — молодой праздник, символизирующий преемственность традиций помощи и поддержки. Во все времена в России были люди, готовые быть рядом с теми, кто оказался в беде, кому необходима помощь», — отметил Володин.

Сегодня российское добровольческое движение объединяет миллионы неравнодушных граждан самых разных поколений, указал он. Труд волонтеров в медицинских и социальных учреждениях, участие в проведении крупных международных мероприятий, вклад добровольцев в сохранение отечественного культурного наследия и защиту природы — чрезвычайно важны, подчеркнул спикер Госдумы.

Он напомнил, что 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера), в этом — признание заслуг тех, кто вкладывает свои силы, волю и энергию в развитие общества на принципах доверия и взаимного уважения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Волонтерство и добровольчество в РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить