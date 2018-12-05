В Оренбуржье у Дома советов установят фигуру поросёнка

Оренбург, , 10:18 — REGNUM Оренбург активно готовится к Новому году. На городских улицах уже появляются украшенные ёлки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города, всего в областном центре будет установлено порядка 500 хвойных и светодиодных ёлок.

Концепция праздничного оформления муниципалитета посвящена местным театрам, поскольку 2019 год объявлен Годом Театра. Но не забудут и о символе Нового года, которым по восточному календарю в 2019 году станет земляная жёлтая свинья. Фигуру ледяного поросёнка в виде копилки установят в сквере у Дома советов.

В целом же сквер планируют оформить по мотивам сказки «Щелкунчик». В сквере традиционно оборудуют ледяной городок и установят главную городскую ёлку. Её высота составит 12 метров. Украшением вращающегося новогоднего дерева станут 60 шаров, переливающиеся в солнечную погоду, три светодиодные влагостойкие гирлянды, 48 снежинок, 140 метров мишуры.

Согласно данным, опубликованным на портале госзакупки, оформление Южного городского округа обойдется муниципальному бюджету примерно в 800 тыс. рублей. В стоимость входит монтаж праздничной иллюминации до 25 декабря 2018 года и ее демонтаж до 25 января 2019 года. Услуги по оформлению баннерами городских территорий Оренбурга к празднованию Нового года обойдутся казне почти в 372 тыс. рублей.

На праздничное оформление сквера у Дома советов, а также световое оформление ул. Советской выделят из бюджета около 2,5 млн рублей. Новогодний фейерверк в Южном округе встанет горбюджету почти в 300 тыс. рублей.