Брянского депутата, осужденного за мошенничество, лишили прибавки к пенсии

Брянск, , 10:17 — REGNUM Бывшего депутата Брянской областной думы Раису Желдак, которая была осуждена за мошенничество, лишили прибавки к пенсии. Как сообщили 4 декабря в пресс-службе региональной прокуратуры, это решение сэкономит бюджету около 450 тыс. рублей в год.

Прекращение выплаты надбавки стало возможным благодаря региональному закону, принятому в сентябре 2018 года. Согласно ему, надбавки не выплачиваются чиновникам и депутатам, которые совершили преступления, находясь на госдолжности.

«Основанием для этого явилось наличие вступившего в законную силу приговора в отношении экс-чиновницы, которым она признана виновной в преступлении, совершенном в т. ч. в период замещения ею государственной должности Брянской области», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

ИА REGNUM напоминает, что Раиса Желдак была осуждена за мошенничество. В суде было доказано, что депутат Брянской областной думы предоставила ложные документы, на основании которых смогла получить компенсацию части денег, потраченных на жилье.

В сентябре 2018 года депутаты Брянской областной думы приняли закон, согласно которому пенсии из областного бюджета не будут выплачиваться бывшим чиновникам, совершившим преступления. Документ в парламент внес прокурор области Александр Войтович. Ограничения коснулись всего высшего руководства области: губернатора, его заместителей, а также директоров департаментов и управлений и их заместителей. Также под действие закона подпадают руководители думских комитетов.

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