Для аэропорта Пскова «Кресты» выбрали имя княгини Ольги

Псков, , 10:07 — REGNUM Для аэропорта Пскова «Кресты» в рамках проекта «Великие имена России» выбрано дополнительное имя — имя княгини Ольги. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, за это имя проголосовали 18 992 участника опроса (44%).

30% проголосовавших (12 829 человек) отдали свои голоса за Александра Невского. Имя основателя ВДВ Василия Маргелова поддержали 10 466 (24%) проголосовавших.

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«Губернатор Псковской области Михаил Ведерников также принял участие в проекте. Он проголосовал за то, чтобы воздушная гавань Пскова носила имя «Аэропорт княгини Ольги», — отметили в пресс-службе администрации Псковской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за это же имя сразу после старта проекта «Великие имена России» выступил и глава патриаршего совета по культуре, митрополит Псковский и Порховский Тихон. Он стал одним из инициаторов акции по присвоению имён выдающихся соотечественников аэропортам страны, в которой участвовали 47 аэропортов.

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