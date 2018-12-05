Имя Александра Суворова выбрано для аэропорта Ставрополя

Ставрополь, , 10:04 — REGNUM Аэропорт города Ставрополя получит имя русского полководца Александра Суворова — именно его имя набрало больше всего голосов в рамках проекта «Великие имена России». Итоги голосования были подведены вечером 4 декабря.

Для окончательного выбора второго имени для аэропорта Ставрополя жителям были предложены три имени: помимо Александра Суворова, в него вошли имена двух Героев Советского Союза — летчика-истребителя Леонида Севрюкова и генерал-майора Льва Доватора. Большинство участников голосования сделали выбор в пользу великого русского полководца — за то, чтобы присвоить аэропорту Ставрополя имя Суворова, проголосовали 75%, за имя Доватора — 14%, за имя Севрюкова — 9%.Всего в голосовании приняли более 122 тыс. человек.

Отметим, что имя Александра Суворова также было предложено для второго названия аэропорта Краснодара — там за него проголосовали 29% жителей. По итогам голосования для аэропорта Краснодара было выбрано имя Екатерины Второй.

Напомним, в рамках проекта «Великие имена России» планируется выбрать для 45 аэропортов России международного и федерального имена великих соотечественников, которые дополнят официальные наименования.

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