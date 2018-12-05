В Петербурге начинается суд по делу о теракте в супермаркете

Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге в среду, 5 декабря, начинается судебный процесс по резонансному делу о теракте в супермаркете «Перекрёсток», который произошел в конце декабря 2017 года. О том, что произошел именно теракт, на следующий день после ЧП сказал президент России.

Как сообщает ТАСС, на выездном заседании Московского окружного военного суда, который рассматривает дела о терроризме, перед законом предстанет 36-летний петербуржец Дмитрий Лукьяненко.

Он обвиняется в совершении теракта и в незаконном обороте взрывчатых веществ. Подсудимый признал свою вину.

Напомним, в августе 2018 года содержащийся под стражей мужчина был направлен в ФКУ «Санкт-Петербургская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» Минздрава РФ на срок до декабря 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, взрыв самодельного взрывного устройства мощностью 150 граммов в тротиловом эквиваленте произошёл 27 декабря 2017 года в супермаркете «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. От взрыва пострадали 18 человек, 11 из них были госпитализированы.

30 декабря 2017 года подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ и помещен под стражу. Ему предъявили обвинение в совершении теракта (часть 2 статьи 205 УК РФ). Позже гражданину добавили обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ.

Как предполагается, мотивом преступления стала ненависть к организаторам психологических тренингов, которые посещал обвиняемый. Место, где проходили тренинги, находится вблизи супермаркета «Перекрёсток».

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