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Компания Chanel решила отказаться от кожи экзотических животных

Общество

Модный дом сконцентрируется на использовании текстиля и искусственной кожи

Париж, 5 декабря 2018, 10:00 — REGNUM  Французская компания Chanel решила отказаться от использования кожи экзотических животных в своих коллекциях, пишет WWD со ссылкой на члена руководство дома моды Бруно Павловски.

По его словам, Chanel больше не будет использовать кожу крокодила, ящерицы, змеи и ската, поскольку стало очень трудно найти кожу, отвечающей стандартам качества и этики компании. Модный дом сконцентрируется на использовании текстиля и искусственной кожи, добавил Павловски.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исследовательская организация Luxury Institute решила выяснить у жительниц семи стран, какие бренды сегмента люкс считаются наиболее востребованными. По результатам масштабного опроса было установлено: в лидерах — французские модные дома Chanel и Hermes.

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