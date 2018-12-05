Надежные партнеры России — Белоруссия и Казахстан: опрос

Москва, , 10:00 — REGNUM Самыми надежными партнерами России на мировом рынке являются Белоруссия и Казахстан. Об этом заявили 68% и 52% граждан РФ соответственно. Также ключевые партнеры РФ на постсоветском пространстве — Азербайджан (16%), Армения (14%), Грузия (12%), Узбекистан (10%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди лидеров государств СНГ наибольшим доверием жителей России также пользуются глава Белоруссии Александр Лукашенко (65%) и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев (49%).

В пятёрке лидеров глав государств — членов СНГ, которым доверяют российские граждане, глава Азербайджана Ильхам Алиев, ему доверяют 14% граждан РФ, главе Армении Армену Саркисяну — 8%, главе Молдавии Игорю Додону — 7%.

Больше всего права русскоязычного населения обеспечены в Белоруссии (66%) и Казахстане (31%). Заметно реже — в Армении (12%), Узбекистане (7%), Азербайджане и Грузии (по 5%).

Опрос проведен 8 ноября 2018 года. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге 6 декабря состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Заседание глав ЕАЭС проведет президент России Владимир Путин. Затем состоится неформальная встреча глав государств — участников СНГ.

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