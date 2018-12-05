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Австралийская правнучка Айвазовского поблагодарила крымчан

Общество

Жители полуострова проголосовали за то, чтобы аэропорту Симферополя присвоить имя великого художника-мариниста

Симферополь, 5 декабря 2018, 09:51 — REGNUM  Потомки Ивана Айвазовского благодарит крымчан за отданные в пользу художника голоса на конкурсе «Великие имена России». Об этом, по данным управления информационной политики мининформа РК, сообщила правнучка художника Аманда Роджерс, которая сейчас находится в Крыму.

«Очень радостно, что именем моего предка будет названа воздушная гавань этой замечательной республики. Память об Иване Константиновиче, признание его творчества будут жить дальше», — отметила правнучка художника. Она также подчеркнула, что чувствует себя в российском Крыму как дома.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам всероссийского конкурса «Великие имена России» имя Ивана Айвазовского будет присвоено международному аэропорту «Симферополь».

Об этом: «Великие имена»: «Крымскую волну» назовут в честь мариниста Айвазовского

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Проект по присвоению аэропортам России имен великих людей
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