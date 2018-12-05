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«На самом деле это ты сам»: мем о саморазрушении человека

Общество

Фотография мальчика, который наступает себе сапогом на голову, описывает различные проблемы

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«На самом деле это ты сам»: мем о саморазрушении человека
Иллюстрация: Скриншот страницы 9GAG
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Мехико, 5 декабря 2018, 10:10 — REGNUM  В социальных сетях набирает популярность мем о саморазрушении. Серия фотографий с мальчиком, который наступает себе сапогом на голову, описывает ситуации, когда человек сам виноват в своих проблемах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Оригинал мема опубликовал в начале ноября пользователь Twitter Алонсо Круз. На первой картинке изображен мальчик, на лицо которого наступает резиновый сапог. На второй видно, что ребенок сам давит себе на голову.

https://twitter.com/AlonsoC_OFICIAL/status/1058143807298953216

«Когда кто-то разрушает твою жизнь, но на самом деле это ты сам».

Вскоре фотографии уже в совмещенном виде попали на платформу 9GAG, став полноценным мемом. Серию картинок сравнили с фейковыми новостями, подписав первый снимок как Published («Опубликовано»), а второй — Reality («Реальность»).

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Иллюстрация: Скриншот страницы 9GAG
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После этого мем попал на Reddit, где набрал более 22 тыс. одобрительных голосов. Пользователи придумали новые вариации шутки, каждая из которых описывает ситуации, в которой человек винит других, но на самом деле сам является причиной личных проблем.

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Мои оценки / я
Иллюстрация: Скриншот страницы Reddit
Мои оценки / я
3
Харрасмент / феминистки
Иллюстрация: Скриншот страницы Reddit
Харрасмент / феминистки
4
Глобальное потепление / человечество
Иллюстрация: Скриншот страницы Reddit
Глобальное потепление / человечество
5
Зависимость
Иллюстрация: Скриншот страницы Reddit
Зависимость

Ранее поводом для шуток в соцсетях стала фотография гигантского быка из Австралии, на которой животное заметно выделяется среди своих собратьев. Юзеры использовали снимок, чтобы показать, как себя чувствует взрослый человек среди тех, кто младше его. В других мемах бык противопоставляется остальным коровам.

Читайте ранее в этом сюжете: В новом меме пользователи сравнивают себя с гигантским быком

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