Тюменским школьникам представили историю развития роботов

Тюмень, , 09:42 — REGNUM Историю развития роботов и современные тенденции в робототехнике представили сотрудники Института промышленных технологий и инжиниринга Тюменского индустриального университета (ТИУ) в «Индустриальных классах» школ Тюмени. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба вуза.

Старшеклассники школы №63 и гимназии №16 узнали о происхождении и истории развития роботов, а также о моделях, которые есть на кафедре «Станки и инструменты» университета. Также ребятам представили модель промышленного робота. Из лекции о современных тенденциях в робототехнике школьники узнали, что через 5−10 лет специалисты в этой сфере будут ещё больше востребованы на рынке труда, чем сегодня.

«Тюменский индустриальный университет является драйвером развития данной индустрии в нашем регионе и уже сегодня проводит подготовку специалистов для сферы промышленной робототехники на высочайшем уровне», — отметил учёный ТИУ Иван Золотухин.

В вузе напомнили, что проект «Индустриальные классы» реализуется в 18 тюменских школах. С 1 сентября 2018 года профессионально-ориентированное обучение проходят школьники 36 классов. Профильные для ТИУ предметы, такие как физика, математика, химия, специальные дисциплины, ведут преподаватели опорного вуза.

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