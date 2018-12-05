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Сократить пищевые отходы и потребление мяса к 2050 году предлагает ООН

Общество

К 2050 году спрос на продовольствие возрастет более чем на 50%

Париж, 5 декабря 2018, 09:43 — REGNUM  Чтобы решить проблему нехватки продовольствия к 2050 году ООН призывает бороться с пищевыми отходами, сократить потребление мяса и повысить продуктивность сельского хозяйства, сообщает Le Figaro.

По данным американского аналитического центра WRI, к 2050 году спрос на продовольствие возрастет более чем на 50%, а спрос на мясо, молочные продукты и яйца увеличится почти на 70%.

Отчет, в котором содержится призыв начать серьезные изменения в продовольственной системе, проводился в партнерстве с Всемирным банком, ООН и двумя французскими научно-исследовательскими институтами Cirad et Inra.

Авторы доклада предлагают ограничить пищевые отходы, снизить потребление мяса и в тоже время увеличить урожайность сельскохозяйственных культур и поголовье домашнего скота.

Как сообщало ИА REGNUM, ООН намерен побороть глобальный голод к 2030 году. В наши дни около 820 млн человек (или 10,9% мирового населения) недоедают.

Читайте ранее в этом сюжете: Цели ООН побороть голод к 2030 году угрожает меняющийся мировой климат

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