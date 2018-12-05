За 40 лет реформ в китайском Гуанси стало в десять раз меньше нищих

Наньнин, Китай, , 09:35 — REGNUM Спустя сорок лет с момента начала реформ открытости в Китае более 18 млн сельских жителей были выведены из нищеты в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает 5 декабря агентство Синьхуа.

Автономный район в декабре 2018 года отмечает свое 60-летие. На конец 2017 года в районе проживало 2,67 млн нищих, что почти в 10 раз меньше, чем 21 млн нищих в 1978 году.

«Уровень деревенской бедности упал с 70% до 5,7% за указанный период», — заявил генеральный секретарь Гуанси-Чжуанского районного комитета Компартии Китая Хуан Вэцзин.

По его словам, одним из ключевых факторов преодоления нищеты стало развитие инфраструктуры региона. Так, было построено и введено в эксплуатацию 1771 км скоростных железных дорог, а 91% всех уездов района получили доступ к скоростным автомагистралям.

Отметим, что Гуанси-Чжуанский автономный район Китая представляет из себя очень густонаселенный регион, где плотно проживают этнические меньшинства чжуан, а также целый ряд других этнических групп Поднебесной. Он был создан в 1958 году и стал впоследствии форпостом Китая в борьбе с нищетой. В 2017 году ВРП региона достиг 2 трлн юаней, что почти десятикратно превосходит показатели 1958 года.

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