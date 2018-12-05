Столичный метрополитен запустит поезда «Москва» на БКЛ и Солнцевскую линию

Москва, , 09:27 — REGNUM В Москве метрополитен готовится запустить поезд «Москва» на первом участке Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщает 5 декабря официальный портал мэра Москвы.

Составы этой серии уже доставлены в электродепо «Солнцево», где машинисты осваивают управление. Запуск «Москвы» на участок БКЛ планируется к открытию кольцевой станции «Савёловская».

"К открытию «Савёловской» наши самые современные поезда будут курсировать на пяти линиях Московского метрополитена. Наиболее внимательные москвичи уже заметили состав нового поколения на Солнцевской и Большой кольцевой линиях, где он пока ходит без пассажиров, потому что машинисты осваивают новинку», — сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

Впервые поезда «Москва» запустили в 2017 году на самой загруженной линии московского метро — Таганско-Краснопресненской. Также они есть на Калужско-Рижской и Филёвской линиях.