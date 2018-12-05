Волгоградский аэропорт получит имя Героя СССР Алексея Маресьева

Волгоград, , 09:28 — REGNUM Аэропорт Волгограда получит имя Героя СССР, летчика-истребителя Алексея Маресьева. Его имя победило в голосовании, которое шло в рамках проекта «Великие имена России. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в опросе приняли участие более 62 тыс. человек. В итоге 38% голосов было отдано за этот вариант.

Среди вариантов были имена также двух Героев СССР — Георгия Жукова и Василия Чуйкова. Они набрали по 31% и 29%, соответственно. В абсолютных числах за присвоение аэропорту имени Алексея Маресьева проголосовали почти 24 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, что голосование проходило на сайте «Великие имена России». До этого для каждого аэропорта-участника выбирали тройку имен-финалистов. Так, в Волгограде на попадание в список также претендовало, например, имя композитора Александры Пахмутовой. Кроме того, в регионе предлагали дать аэропорту название в честь города-героя Сталинграда, но оказалось, что это противоречит правилам конкурса.

Проект «Великие имена России» задуман для того, чтобы присвоить аэропортам имена великих соотечественников, которые дополнят официальные наименования аэропортов международного и федерального значения. В проекте принимают участие 45 аэропортов.

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