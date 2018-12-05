В Якутии выпустят учебник по анатомии для иностранных студентов

Якутск, , 09:20 — REGNUM Учебно-методический комплекс по курсу «Анатомия», предназначенный для обучения иностранных студентов, планируют выпустить специалисты кафедры филологического факультета и медицинского института Северо-Восточного федерального университета, сообщает 5 декабря пресс-служба вуза.

Заведующая кафедрой русского языка как иностранного, профессор Светлана Петрова пояснила, что в 2018 году обучение в университете начала большая группа студентов из Египта, Африки. Часть из них — 18 человек — планируют поступить в медицинский институт СВФУ.

«Это обстоятельство заставило нас иначе подойти к профориентированному обучению будущих медиков», — сказала она.

По словам профессора, материал для учебника подготовят преподаватели мединститута, а грамматико-речевую основу создадут преподаватели кафедры филфака. Таким образом, убеждены в вузе, иностранцы будут лучше усваивать учебный материал.

Ранее в университете прошёл круглый стол, посвященный качеству обучения иностранных студентов. На нём отмечалось, что «уникальный проект сотрудничества медиков и филологов» будет способствовать качественному обучению иностранных студентов и их серьезной профессиональной подготовке к будущей работе в области здравоохранения своих стран.

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