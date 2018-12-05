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Гомеопатией лечатся четверть жителей России

Общество

Опрос ВЦИОМ

Гомеопатией лечатся четверть жителей России
Александр Бейдерман. Гомеопатия, взирающая на ужасы Аллопатии. 1857

Москва, 5 декабря 2018, 09:17 — REGNUM  Большинство жителей России лечатся обычными лекарствами (77%). Народные средства предпочитают 64%, витамины — 56%. Осведомлены о лечении гомеопатией 38% опрошенных. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 25% опрошенных лично принимали гомеопатические средства лично, 26% сказали, что гомеопатию используют их родственники и знакомые.

58% граждан от числа тех, кто знает о гомеопатии и имеет личный опыт применения, считают этот метод лечения эффективным

Поддерживают оптимальное сочетание обычных лекарств и гомеопатических лекарств 35% опрошенных. Хотели бы, чтобы врачи выписывали только гомеопатические препараты лишь 5% респондентов.

Опрос проведен 21−24 ноября 2018 г. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1200 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3%.

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Как сообщалоИА REGNUM, в начале февраля 2017 года комиссия Российской академии наук (РАН) по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований признала гомеопатию лженаукой.

Ранее на эту тему: «Запретить гомеопатию нельзя оставить»: опрос

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Споры о научности гомеопатии
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