Фанаты виртуальных скейтбордов получат новую видеоигру серии Tony Hawk’s

Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Компания-разработчки Maple Media планирует 13 декабря 2018 года выпустить игру Tony Hawk’s Skate Jam для мобильных платформ под управлением Android и iOS. Об этом 4 декабря сообщил портал Polygon.

Отмечается, что игра будет бесплатной и для всех желающих уже открыта предварительная регистрация. Геймерам будут доступны режим карьеры, глобальные турниры и три скейт-дисциплины: улица, парк и верт (катание на рампе).

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Напомним, Тони Хоук — известный профессиональный скейтер, именем которого названо уже множество игр, первая из которых вышла в 1999 и 2000 году на платформах PlayStation, Nintendo 64, Game Boy, Sega Dreamcast и N-Gage. Сегодня Хоуку уже 50 лет.

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