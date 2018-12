Названо число группировок, осуществивших теракты в мире в 2017 году

Лондон, , 09:07 — REGNUM 169 группировок осуществили теракты с человеческими жертвами в мире в 2017 году. Об этом заявил основатель Института экономика и мира (The Institute for Economics and Peace) Стив Киллелеа в интервью ТАСС.

«В 2017 году, по нашим (The Institute for Economics and Peace) подсчетам, теракты с человеческими жертвами в мире осуществили 169 группировок», — сказал он.

Отметим, что 5 декабря Институт экономики и мира представил в Лондоне доклад «Глобальный индекс терроризма».

Авторы документа сообщили, что число жертв терроризма в мире по итогам 2017 года сократилось на 44% по сравнению с пиковым показателем 2014 года.

