Более 60% граждан ведут здоровый образ жизни

Москва, , 09:05 — REGNUM Большинство жителей России (61%) ведут здоровый образ жизни. Реже болеют и чаще занимаются спортом молодые люди в возрасте 25−34 лет (64%). Такие данные представил. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Регулярно совершают прогулки не менее 30 минут в день 74% опрошенных. Пьют не менее 1,5 литра воды 57% граждан. Около половины (47%) спят семи часов в сутки.

При этом заметно реже граждане РФ правильно питаются (37%) и регулярно занимаются спортом (39%).

Опрос проведен 21−24 ноября 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1200 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, осознают необходимость следить за своим здоровьем 80% жителей России. Тщательно это делают лишь 12%.

Подробнее: Лишь 12% жителей России тщательно следят за своим здоровьем