Бывший вице-мэр Оренбурга встретит Новый год под арестом

Оренбург, , 09:03 — REGNUM В Оренбурге сегодня, 5 декабря, суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения бывшему высокопоставленному чиновнику мэрии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ленинском районном суде города, Геннадий Борисов останется под домашним арестом до 8 февраля.

Сторона защиты бывшего вице-мэра не возражала против такого решения. Все прежние ограничения и смягчения остаются в силе, подчеркнули в суде.

Сохраняется и арест, наложенный на иномарку Борисова, стоимость которой оценили в 2 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов был задержан 8 августа. По данным силовиков, Борисова задержали с поличным при получении взятки. В его машине обнаружили 2 млн рублей. Вице-мэру инкриминируют вымогательство крупной взятки в составе группы лиц по предварительному сговору.

Добавим, что 6 декабря Ленинский районный суд Оренбурга рассмотрит вопрос о мере пресечения для второго фигуранта громкого уголовного дела — бывшего мэра Оренбурга Евгения Арапова. Его арестовали после задержания Борисова, когда следователи выявили эпизод получения взятки Борисовым, а часть денег полагалась Арапову.

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