В Пекине установили бюст Нельсона Манделы

Пекин, , 08:54 — REGNUM Бюст Нельсона Манделы был открыт в Пекинском музее искусств Цзиньтай в честь столетия со дня рождения известного политического деятеля ЮАР, сообщает 5 декабря газета «Жэньминь жибао».

Бюст и надписи были предоставлены посольством ЮАР в Пекине совместно с Генеральными консульствами страны в Шанхае и Гонконге. Министр культуры и искусств ЮАР Нати Мтетва лично присутствовал на церемонии открытия бюста в качестве почетного гостя вместе с целым рядом других гостей.

Во время церемонии были проиграны гимны Китая и ЮАР, после чего собравшиеся принесли цветы и венки к бюсту Манделы.

Напомним, что в 2018 году отмечается столетняя годовщина со дня рождения Нельсона Манделы. Бывший президент ЮАР получил всемирную известность за его вклад в мировую борьбу с угнетением и расизмом в ЮАР.

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