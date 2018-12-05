Владивостоку показали «Лица труда»

Владивосток, , 08:51 — REGNUM Во Владивостоке в здании Большого ГУМа 4 декабря состоялось открытие фотовыставки «Лица труда», организованной «Партией Дела» и издательским домом «Комсомольская правда». Она стала третьей в 2018 году экспозицией, проходившей по итогам одноимённого фотоконкурса, в котором приняли участие фотографы из разных регионов России. Две предыдущие были открыты в Чите и Череповце — в последнем выставка длилась с 20 по 25 ноября.

Победительницей конкурса в Приморском крае и обладательницей фотокамеры Canon 80D стала жительница Большого Камня Инна Мамушкина, она прислала фотографию сварщицы Дальневосточного завода «Звезда».

"Наступила пора воздать должное таким людям, сделать так, чтобы Владивосток и всё Приморье возродили свои трудовые традиции и династии, — заявил редактор «Комсомольская правда — Приморье» Александр Сырцов. — В частности, работников портов, судостроительных предприятий, пищевой промышленности и машиностроения».

С ним согласен секретарь федерального совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Для меня Владивосток — не чужой город, впервые я здесь побывал в 2009 году в составе комиссии по присвоению ему почётного звания Города воинской славы — как видите, дело сделано», — рассказал он.

Для «Партии Дела», которая выступает за возрождение сельского хозяйства, промышленности и новую индустриализацию, тематика выставки крайне важна, подчеркнул Лапушкин.

«В современных масс-медиа люди рабочих профессий практически не представлены. Можно сколь угодно говорить о постиндустриальном развитии и инновациях, но без промышленности и сельского хозяйства страна не может существовать в принципе, — указал секретарь федсовета «Партии Дела». — Мы это понимаем, потому что наша партия создана и поддерживается российскими производителями, для нас люди рабочих профессий — это соль земли».

Председатель Приморского регионального отделения «Партии Дела», глава администрации Чкаловского сельского поселения Спасского района Всеволод Ию согласился с ранее высказанным пожеланием возрождения рабочих традиций в Приморье.

«Это непередаваемое ощущение, когда смотришь на лица тружеников на этой выставке и понимаешь, что сам буквально знаешь их в лицо (среди фотографий были также портреты рабочих из Спасского района — прим. ИА REGNUM ). Хотелось бы, чтобы у этого хорошего начала было не менее замечательное продолжение», — пожелал Ию.

Продолжение будет, заверил присутствующих на фотовыставке официальных лиц и представителей общественных организаций Алексей Лапушкин — проект «Лица труда» планируется провести и в следующем году. В декабре же этого, помимо выставки во Владивостоке, которая продлится до восьмого числа, состоится совместный круглый стол в Москве, посвящённый теме фотоконкурса.