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В Москве строительство 10 храмов завершится в 2018 году

Общество

В зданиях приступают к внутренней отделки

Москва, 5 декабря 2018, 08:50 — REGNUM  До конца 2018 года в Москве будет завершено строительство десяти православных храмов. Об этом заявил куратор программы строительства православных церквей в Москве, депутат Госдумы РФ Владимир Ресин, сообщили в Стройкомплексе.

По его словам, в настоящее время в этих храмах завершается облицовка стен фасада. Затем нужно запустить отопление в здания храмов. После этих работ начнется внутренняя отделка помещений.

Ресин уточнил, что в Северном округе строится пять храмов, еще один находится в стадии подготовки к строительству и два православных храма находятся в стадии проектирования.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве реализуется программа строительства православных храмов («Программа-200»). Программа реализуется полностью на пожертвования. Цель программы — обеспечить жителей города церквями недалеко от дома.

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Православие
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