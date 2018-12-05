Бывший замруководителя администрации главы Дагестана останется за решёткой

Махачкала, , 08:50 — REGNUM Бывший заместитель председателя администрации главы и правительства Дагесана Исмаил Эфендиев останется за решёткой как минимум до 21 декабря 2018 года. Верховный суд республики отказал адвокатам подозреваемого в смягчении меры пресечения, сообщили ИА REGNUM 5 декабря в пресс-службе суда.

Напомним, Эфендиев был задержан 21 сентября по подозрению в превышении должностных полномочий. Советский районный суд города Махачкалы заключил его под стражу на два месяца. Однако по ходатайству следственного отдела управления ФСБ Дагестана 20 ноября Советский районный суд Махачкалы продлил обвиняемому срок ареста еще на месяц — до 21 декабря.

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Зашита Эфендиева обжаловала данное постановление и просила избрать в его отношении санкцию, не связанную с лишением свободы. Однако 3 декабря Верховный суд республики отказался смягчать меру пресечения и оставил в силе решение районного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, Исмаил Эфендиев в феврале 2016 года бывшим руководителем Дагестана Рамазаном Абдулатиповым был назначен председателем администрации главы и правительства республики. В ноябре 2017 года новый глава региона Владимир Васильев пост председателя администрации доверил Владимиру Иванову, а Эфедиев стал его заместителем. Однако после задержания, 24 сентября, Васильев освободил Эфендиева и от данной должности.

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