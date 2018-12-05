Главврач больницы в Дагестане подозревается в растрате 21 млн рублей

Махачкала, , 08:47 — REGNUM Исполняющий обязанности главного врача центральной больницы Каякентского района Дагестана подозревается в растрате 21 млн рублей. Средства из Фонда обязательного медицинского страхования специалист направил на оплату капитального ремонта инфекционного отделения медучреждения, сообщили ИА REGNUM 5 декабря в пресс-службе прокуратуры республики.

Отмечается, что растраченные средства были предназначены на оплату медработникам проведенной дополнительной диспансеризации и оказанной работающим гражданам первичной медико-санитарной помощи, а также медицинской помощи беременным женщинам. По факту нецелевого расходования бюджетных денег возбуждено уголовное дело.

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Как сообщало ИА REGNUM, за схожее преступление уголовному преследованию в октябре 2018 года подвергся и главный врача центральной городской больницы дагестанского Южно-Сухокумска. По версии следствия, в 2017 году руководитель медучреждения заключил с подрядчиком контракт на 7,4 млн рублей на выполнение ремонта здания больницы. Однако большую часть этой суммы — 3,9 млн рублей — главврач оплатил из средств фонда ОМС.

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