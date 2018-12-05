В ЦВО увеличилось количество «ударных» подразделений

Екатеринбург, , 08:34 — REGNUM В Центральном военном округе (ЦВО) в 2018 году увеличилось на 60% количество «ударных» подразделений. Об этом, как передает ТАСС, сообщил временно исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Устинов.

По его словам, 66 подразделений получили звание «ударные» по итогам работы группы центральных органов военного управления. В 2017 г. в ЦВО получили звание «ударные» только 40 подразделений.

«Каждое подразделение прошло испытания по основным предметам боевой подготовки», — отметил Устинов.

Отмечается, что наименование «ударные» присваивается наиболее боеспособным воинским частям и подразделениям.

Как передавало ИА REGNUM, 4 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в стране на сентябрь 2019 года запланировано проведение стратегических командно-штабных учений «Центр-2019».

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