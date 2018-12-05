К проекту «Московское долголетие» присоединились более 170 тыс. человек

Москва, , 08:31 — REGNUM С момента старта масштабной программы «Московское долголетие» к ней уже присоединились более 170 тыс. москвичей пенсионного возраста. Интерес москвичей к проекту растет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «ТВ Центр», сообщается на портале градоначальника.

Собянин уточнил, что проект будет развиваться и совершенствоваться с учетом мнения горожан. Так, записаться в кружок или секцию скоро можно будет не только в центрах социального обслуживания, но и в каждом учреждении, которое принимает участие в программе.

По мнению мэра, количество участников программы «Московское долголетие» в течение ближайшего года может достичь 300 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, сейчас для жителей Москвы пенсионного возраста в рамках проекта «Московское долголетие» доступны кружки различного направления: танцы, спортивные занятия, пение, курсы по вязанию и вышиванию, компьютерные курсы и др. Все занятия в кружках проводятся бесплатно.

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