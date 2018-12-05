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Фестиваль электронной музыки отложен из-за акций протеста «желтых жилетов»

Общество

Фестиваль перенесли на весну 2019 года

Париж, 5 декабря 2018, 08:08 — REGNUM  Фестиваль электронной музыки Inasound, который должен был состояться в Париже в субботу и воскресенье 8−9 декабря, был отложен из-за возможных новых акций протеста «желтых жилетов» в будущие выходные, сообщает Le Figaro.

«Напряженность, которая в настоящее время захватила страну, и инциденты, которые происходят в сердце столицы, не позволяют провести это мероприятие», — заявили организаторы.

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Сообщается также, что фестиваль отложен до весны 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 17 ноября 2018 года акции протеста «желтые жилеты», выступающие против повышения налога на топливо, прошли по всей Франции. Последняя манифестация в Париже собрала 75 тыс. человек.

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Протесты во Франции
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