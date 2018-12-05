Экс-главе CBS не выплатят $120 млн за расторжение контракта — СМИ

Вашингтон, , 07:59 — REGNUM Бывшему главе совета директоров американской медиакорпорации CBS Лесли Мунвсу, покинувшему пост в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, откажут в выплате $120 млн за досрочное расторжение контракта. Об этом сообщила газета The New York Times, ссылаясь на отчет компании.

Авторы документа, которые провели внутренние расследование, собрали информацию, свидетельствующую о том, что экс-глава совета директоров медиакорпорации CBS действительно совершал «противоправные действия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 г. глава совета директоров американской медиакорпорации CBS Лесли Мунвс покинул пост в связи со скандалом. 12 женщин обвинили мужчину в сексуальных домогательствах.

Сам Мунвс отрицает вину.

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