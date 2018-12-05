Университет Тони Элумелу в Кении открывает программу для предпринимателей

Найроби, , 07:52 — REGNUM Университет Тони Элумелу (TEF) объявил об открытии пятого цикла программы для африканских предпринимателей с 1 января 2019 года.

Это заявление поспособствует появлению еще большей платформы для африканских предпринимателей в сети.

По информации университета, заявки на участие будут приниматься, начиная с 6 утра 4 декабря. Выберут 1000 участников, которые будут принимать участие в программе вместе с другими предпринимателями, которых набралось уже примерно 4,470 человек.

«С 2015 года, бизнес-план TEF — разжечь желание предпринимательства в Африке, и уже примерно 4,470 предпринимателей удалось привлечь. Каждый из них принес прибыль в размере 5,000 долларов США. Программа идет параллельно с бизнес-обучением, которое предприниматели посещают 12 недель. Там они узнают больше об африканской бизнес-среде и получают ценные советы», — сообщает представитель университета.

Вместе с другими успехами выпускники программы давали интервью зарубежным СМИ, в их числе журнал Forbes Africa.

Программа предпринимательства способствует обмену опытом между бизнесменами Африки и руководителями общественных международных организаций, инвесторами от агентств развития.

Параллельно с этим предприниматели получают шанс проявить свою изобретательность и найти способы укрепления бизнес-среды на африканском континенте, сообщает газета Mtanzania.